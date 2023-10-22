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        Haberler Gündem Vera halka arz sonuçları açıklandı mı? Vera Konsept GYO kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

        Vera halka arz sonuçları açıklandı mı? Vera Konsept GYO kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

        Vera Konsept GYO halka arz sonuçları için geri sayım başlamış durumda. 18-19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında başvuruları alınan Vera halka arz sonuçları için SPK açıklaması bekleniyor. Bilindiği üzere halka arz sonuçlarının duyurulmasıyla Vera Konsept GYO'nun kaç lot verdiği ve borsa işlem tarihi belli olacak. Bu kapsamda yatırımcılar için "Vera halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak ve borsada ne zaman işlem görecek?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 15:56 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:56
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        Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz talepleri 20 Ekim'e kadar gerçekleştirildi. 15,78 TL'den satışa sunulan hisselere başvuruda bulunanlar "Vera halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, Vera Konsept GYO halka arz sonuçlarına dair bilgiler...

        2

        VERA HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Vera halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların önümüzdeki hafta içinde SPK tarafından duyurulması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecek.

        3

        VERA KONSEPT BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Vera Konsept borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı. Borsa işlem tarihi SPK tarafından duyurulacak.

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        VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

        Vera Konsept halka arzda satılacak paylar bireysel yatırımcıya eşit dağıtılacak. Bireysel yatırımcıya tahsis edilen payların olası katılımcı sayısına göre dağıtım miktarları şöyle olacak:

        2 milyon katılımcı: 19 lot (300 TL)

        2,3 milyon katılımcı: 17 lot (268 TL)

        2,5 milyon katılımcı: 15 lot (237 TL)

        2,8 milyon katılımcı: 14 lot (221 TL)

        3,1 milyon katılımcı: 12 lot (189 TL)

        3,5 milyon katılımcı: 11 lot (174 TL)

        3,8 milyon katılımcı: 10 lot (158 TL)

        4,1 milyon katılımcı: 9 lot (142 TL)

        5

        VERA KONSEPT HALKA ARZ HİSSE FİYATI

        Vera Konsept GYO halka arzda 55 milyon TL nominal değerli paylar 15,78 TL’den satışa sunuldu. Böylece şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 867 milyon TL olacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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