Veracruz - Club America maç önü

Meksika Kupa MX Apertura Grup 7 maçında Veracruz ile Club America, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 05:00. Ev sahibi Veracruz, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Club America, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 504. İddaa'da Veracruz kazanır 3.30, berabere biter 3.10, Club America kazanır 1.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.
Veracruz son haftadaki Lobos BUAP müsabasında 5-0 yenildi.
Club America ise Guadalajara maçında 1-1 berabere kaldı.
Veracruz, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.
Club America ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Club America, 0 gol atarken 0 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ