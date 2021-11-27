İğneden ipliğe vergi ve harç artışı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre yeniden değerlemede referans oran yüzde 36.2 oldu. Böylece başta ceza, harç ve damga vergisi gibi maktu vergiler olmak üzere devletin 2022 yılında vatandaştan alacağı bu tutarlar son 19 yılın rekoru düzeyinde tırmanacak.
Yani, 2022 yılında vergi harç ve cezalara yüzde 36.2 oranında zam gelmesi bekleniyor. Uygulanacak rakamlar Cumhurbaşkanı kararı ile değişebilecek ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında yeniden değerleme oranının aynen yansıtıldığı görülüyor. Artışla birlikte yurtdışından getirilen cep telefonları, ehliyet, pasaport, tapu harçları, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezaları yeniden değerleme oranı olan yüzde 36.2 oranında zamlanacak.
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ UÇACAK
Yeniden değerleme artışı özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde vatandaşı zorlayacak. Hayatımıza yeni girecek olan harç ve vergi tutarlarının muhtemel uygulaması ile Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları şöyle olacak:
1-3 yaşında ve silindir hacmi 1.300 cc ve altındakiler: Ham fiyatı 56 bin 500 lirayı aşmayanlar (piyasada bulunmuyor) 1.051 TL'den 1.431 liraya 99 bin lirayı aşanlarda 1.261 liradan 1.1717'ye çıkacak.
Piyasada en fazla satılan 1.301 cc-1.600 cc silindir hacim olan otomobillerde ise MTV en düşük 1.830 TL'den 2 bin 492 liraya fiyatı yüksek olanlarda ise 2 bin 197 liradan 2 bin 992,34 TL'ye ulaşacak. Piyasada en çok satılan bu araçlarda 795 liralık vergi zammı sözkonusu olacak. Yani Türkiye genelinde en fazla bu araçlar satıldığı için MTV artışının ortalaması bu fiyatı alabiliriz.
4001 cc ve üzerindekiler içinse MTV fiyata göre en düşük 45 bin 932 TL'den 62 bin 559yiraya en yüksek ise 50 bin 107 TL'den 68 bin 245,74 TL'ye tırmanacak.
1 YILLIK PASAPORT 452 LİRA
Sürücü belgeleri için ödenen 271 TL'lik harç ise yeni yıldan itibaren 369'ye çıkıyor. Ehliyet harcı 2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında bin 116 liraya çıkacak. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kaydı için alınan harç ise 2022 yılında 2 bin 732 TL olacak.
Yeniden değerleme oranı aynen uygulanırsa pasaport harçları 1 Ocak'tan itibaren şu şekilde belirlenecek:
Pasaport (1 Yıl) 332 TL'den 452 TL'ye
Pasaport (3 Yıl) 770 TL'den 1.048 TL'ye
Pasaport (3+ yıl) 1.085 TL'den 1478 TL'ye çıkacak.
HANGİ CEZALAR 2022'DE NE KADAR OLACAK
Emniyet kemeri kullanmamak, 144 TL'den 196 TL'ye
Hız sınırını yüzde 10-30 aşmak, 314 TL'den 427 TL'ye
Hız sınırını yüzde 30-50 aşmak, 652 TL'den 888 TL'ye
Hız sınırı yüzde 50'den fazla aşmak , 1.340 TL'den 1.885 TL'ye
Kırmızı ışıkta geçmek, 314 TL'den 427 TL'ye
Park yasağına uymamak, 144 TL'den 196 TL'ye
Cep telefonuyla konuşmak, 314 TL'den 427 TL'ye
Araçtan bir şey atmak, dökmek, 144 TL'den 196 TL'ye
Alkollü araç kullanmak (birinci defa) 1.340 TL'den 1.825 TL'ye
2.defa alkollü yakalanmak 1.679 TL'den 2.286 TL'ye
3. defa alkollü yakalanmak 2.698 TL'den 3.674 TL'ye
Uyuşturucu madde alarak kullanmak 6.910 TL'den 9.411 TL'ye
Makas atmak, 1.340 TL'den 1.825 TL'ye
Hurdaya çıkarılmış aracı sürmek 2.698 TL'den 3.674 TL'ye
Tescil belgesini bulundurmamak, 122 TL'den 166 TL'ye
Plakanın okunmasını engellemek, 551 TL'den 750 TL'ye
Aracı plakasız kullanmak, 2.270 TL'den 3.091 TL'ye
Sahte plaka takmak, 6.687 TL'den 9.107 TL'ye
Araca yazı yazmak, resim, bayrak takmak, 144 TL'den 196 TL'ye
Muayenesiz araç kullanmak, 314 TL'den 427'TL'ye
Ehliyetsiz araç kullanmak, 2.698 TL'den 3.674'TL'ye
Ehliyeti yanında bulundurmamak, 314 TL'den 427 TL'ye
DİĞER CEZALARDAKİ ARTIŞ BEKLENTİSİ İSE ŞÖYLE:
166 TL
Ruhsat bulundurmayanlar
Plakayı farklı yere takanlar
196 TL
Park ve duraklama yasaklarına uymayanlar
Kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar
Kask takmayanlar
Kurala uymayan yayalar
Rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler
392 TL
Engelli parkını zaptetme
427 TL
Seyir halinde cep telefonu kullananlar
Kırmızı ışıkta geçmek
Hız limitini yüzde 30 aşanlar
Muayene yaptırmayanlar
607 TL
Korsan taksi tercih eden yolcular
739 TL
Geçersiz ehliyetle araç kullananlar
760 TL
Plakanın şekliyle oynayanlar
826 TL
Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar
860 TL
Yayaya öncelik vermeyenler
1137 TL
Kış lastiği kuralına uymayanlar
1823 TL
Alkollü araç kullananlar
Aracına çakar takanlar
Hız limitini yüzde 50 aşanlar
1823 – 9125 TL
Korsan yolcu taşıyanlar
3091 TL
İkinci kez alkollü yakalananlar
3091 TL
Tescilli aracı plakasız kullananlar
3674 TL
Ehliyetsiz araç kullananlar
9125 TL
Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar
9410 TL
Uyuşturucu alarak araç kullananlar
408 – 502 TL
Araç yükleme kurallarına uymayanlar
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