Vergi yüzsüzleri açıklandı mı? Vergi yüzsüzleri ne zaman açıklanacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyunda vergi yüzsüzleri olarak nitelendirilen, 5 milyon lira ve üzeri vergi borcu bulunanların listesini duyuracak. Peki Vergi yüzsüzleri açıklandı mı?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi borcu ödemekten kaçınan mükellefleri "Vergi Yüzsüzleri" listesi adıyla açıklamaya başlayacağını duyurdu. Peki Vergi yüzsüzleri açıklandı mı? Vergi yüzsüzleri ne zaman açıklanacak?
VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vergi yüzsüzleri listesinin dün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı duyturuldu. Vergi yüzsüzü listeleri, 15 Ekim'den itibaren tüm vergi dairelerinde, 1 Kasım'dan itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yer alacağı duyurulmuştu ancak henüz açıklanmış değil.