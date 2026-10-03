VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 -2027 VGM bursu ne kadar, şartları neler?
VGM burs başvuruları, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer almaya başladı. Eğitim masraflarına destek almak isteyen öğrenciler, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek yükseköğrenim bursunun başvuru tarihlerini araştırıyor. Her yıl belirli bir takvim doğrultusunda alınan başvuruların bu yıl ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 VGM bursu ne kadar, şartları neler? İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru tarihleri...
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs başvuruları için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz yıl yükseköğrenim bursu başvuruları 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 VGM bursu ne kadar, şartları neler? İşte, 2026-2027 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru takvimi...
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
VGM ortaöğrenim burs başvuruları 6 Ekim 2026 Salı günü başlayacak ve 20 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.
VGM BURS MİKTARI 2026-2027 NE KADAR?
2026 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1.750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 4.000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 4.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 2013 yılından beri Türkiye’deki üniversitelerde eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.
Alınan başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)’ye göre değerlendirilmektedir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere, başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilmiş olan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
VGM burs başvuruları, kurum tarafından ilan edilen başvuru döneminde internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler başvuru ekranında kendilerinden istenen bilgileri eksiksiz şekilde doldurarak işlemlerini tamamlıyor.
2026-2027 dönemi için başvuru ekranının ne zaman açılacağı henüz açıklanmadı. VGM burs başvuruları başladığında öğrencilerin resmi internet sitesi üzerinden duyurulan başvuru bağlantısını kullanmaları gerekiyor.
KİMLER VGM BURSUNDAN YARARLANABİLİR?
VGM yükseköğrenim bursu, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik olarak veriliyor. Öğrencilerin başvuru sırasında kurum tarafından belirlenen şartları taşıması gerekiyor.
Bununla birlikte bazı durumlarda öğrencilerin VGM bursundan yararlanmasına engel teşkil eden koşullar bulunabiliyor. Öğrencilerin başvuru öncesinde yayımlanacak resmi başvuru kılavuzundaki tüm koşulları dikkatle incelemesi önem taşıyor.