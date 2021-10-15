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VGM burs başvurusu ne zaman başlıyor 2021-2022? VGM bursu ne kadar? VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM bursu ile ilgili beklenen gün geldi çattı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu için adaylar gün itibariyle başvurularına başladı. Peki VGM başvuruları ne zaman başlıyor ve VGM bursu bu yıl ne kadar verilecek?

VGM burs başvurusu ne zaman başlıyor 2021-2022? VGM bursu ne kadar? VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021-2022 burs başvuru tarihleri belli oldu. VGM, internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuruda burs başvuruları ile ilgili merak edilenleri yanıtlarken öğrencileri internette VGM adını kullanarak kişisel bilgileri çalmaya çalışan sahte hesaplara karşı uyardı.

2021-2022 VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 - 2022 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURU TARİHLERİ​​

Başlangıç

Bitiş

Ortaöğrenim Bursu

15 Ekim 2021

30 Ekim 2021

Yükseköğrenim Bursu

01 Kasım 2021

15 Kasım 2021

Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu

01 Kasım 2021

15 Kasım 2021


2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 600,00 TL olarak ödenecek.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden yapılıyor. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında gerçekleşiyor.

VGM başvuruları ile ilgili detaylar Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyuruluyor. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir.

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