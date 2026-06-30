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        ABD'nin en iyi üniversitelerinde Türk imzası

        Harvard, MIT, Stanford, Princeton, Columbia, Yale gibi dünyanın en önemli üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrenciler uluslararası başarılarıyla adından söz ettiriyor. Bilimsel araştırmalardan yapay zeka girişimlerine uzanan çalışmalarıyla öne çıkan 25 genç, dünyanın önde gelen şirketleri ve araştırma merkezlerinden kabul aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 14:32 Güncelleme:
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        ABD'nin en iyi üniversitelerinde Türk imzası

        Harvard'dan Stanford'a, MIT'den Princeton'a dünyanın en saygın yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türk öğrenciler, mezuniyetlerini yüksek onur dereceleriyle tamamlarken, birçok alanda uluslararası düzeyde ses getiren çalışmalara imza attı.

        Bir eğitim danışmanlığı tarafından geleneksel olarak hazırlanan "ABD'de Okuyan En Başarılı 25 Türk Öğrenci" listesi açıklandı. Listede 2026 yılında da yalnızca akademik başarılarıyla değil; araştırmaları, girişimleri, sosyal sorumluluk çalışmaları ve liderlik özellikleriyle fark yaratan Türk öğrencileri buluştu.

        DÜNYANIN EN İYİ ŞİRKETLERİ VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDE İŞE GİRDİLER

        Bu yıl listeye giren öğrenciler arasında; kanser tedavilerine yönelik araştırmalarda görev alan, yapay zekâ tabanlı girişimiyle uluslararası yatırımcıların dikkatini çeken, makine öğrenmesi, astrofizik, quantum, moleküler biyoloji ve teorik bilgisayar bilimi gibi çalışmalarıyla araştırma fonları kazananlar bulunuyor. Ayrıca biyomedikal teknolojiler geliştiren, sürdürülebilirlik projelerine liderlik eden ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri ve araştırma merkezlerinden iş teklifi alan gençler yer alıyor.

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        LİSTEDE FARKLI KISTASLAR DİKKATE ALINIYOR

        Öğrenciler sadece akademik performanslarıyla değil topluma sağladıkları katkılarla da örnek gösteriliyor. Liste, yalnızca not ortalamasını değil; araştırma üretkenliğini, liderlik becerilerini, gönüllülük faaliyetlerini ve küresel ölçekte oluşturdukları etkiyi de dikkate alıyor.

        StudyinAmerica.com Kurucusu Tamer Türkman, her yıl açıklanan listenin yalnızca bireysel başarıları değil, Türkiye'nin uluslararası akademik alandaki potansiyelini de ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugün dünyanın en güçlü üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrenciler, yalnızca diploma alan gençler değil; geleceğin bilim insanları, teknoloji liderleri, girişimcileri ve karar vericileri olarak yetişiyor. Laboratuvarlarda yürüttükleri araştırmalar, geliştirdikleri projeler ve uluslararası başarılarıyla hem üniversitelerini hem de ülkelerini en iyi şekilde temsil ediyorlar. Bu tablo, Türkiye'nin insan kaynağının dünya ölçeğinde ne kadar güçlü olduğunun en somut göstergelerinden biridir” dedi.

        GENÇLER İÇİN İLHAM KAYNAĞI

        Türkman "Listeye giren öğrencilerimiz, 4.00 üzerinden en az 3.70 not ortalamasıyla mezun olmanın yanında, araştırma projeleri, sosyal sorumluluk faaliyetleri, liderlik rolleri ve staj deneyimleriyle de örnek bir profil ortaya koyuyor. Pek çoğu mezun olmadan dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden, araştırma merkezlerinden ve lisansüstü programlardan kabul aldı. Onların başarıları, kendilerinden sonra ABD'de eğitim almayı hedefleyen gençler için de güçlü bir ilham kaynağı oluşturuyor" şeklinde konuştu.

        ABD’de Okuyan En Başarılı 25 Türk Öğrenci Listesi:

        Alin Aşım - Harvard University

        Hüseyin Yağız Devre - Princeton University

        İdil Seçil - University of Pennsylvania

        Ege Turan - Stanford University

        Dafne Sarfati - Columbia University

        Batuhan Sarıdede - Dartmouth University

        Ümran Serra Koca - California Institute of Technology (CALLTECH)

        Faruk Öztok - Harvard University

        Derin Arat - Princeton University

        Yaman Bora Otuzbir - Massachusetts Institute of Technology’de (MIT)

        Handan Dilara Bıkmaz - Yale University

        Sedik Sadık - Harvard University

        Mayra Çoruh - Pomona College

        Derin Algül - Duke University

        Lara Danışman - Princeton University

        Alp Aygen - Georgetown University

        Beril Aydın - Johns Hopkins University

        Yaman Bora Akbaş - Georgia Tech

        Lara Buruk - University of Chicago

        Arda Kaz - UC Berkeley

        Yasemin Yüksel - Columbia University

        Ata Güvendi - Northwestern University

        Deniz Oray - Boston University

        Öncel Aldanmaz - Claremont McKenna College

        Elif Uzelli - Tufts University

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