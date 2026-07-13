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        Haberler Gündem Eğitim MEB'in tercih danışmanlığı birimleri öğrencilere rehberlik ediyor

        MEB'in tercih danışmanlığı birimleri öğrencilere rehberlik ediyor

        Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercih yapacak öğrencilerin doğru ve bilinçli kararlar almasını desteklemek amacıyla Türkiye genelinde oluşturulan tercih danışmanlığı birimleri aracılığıyla rehberlik hizmeti vermeye başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 17:02 Güncelleme:
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        MEB'in tercih danışmanlığı birimleri öğrencilere rehberlik ediyor

        Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde lise adaylarına yönelik kurulan "tercih danışmanlığı" birimine gelen lise adayları, istedikleri okullar için yapacakları tercihler hakkında rehber öğretmenlerle görüşmeler yapıyor.

        Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Emine Sayan, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından planlanan takvim doğrultusunda öğrencilere gerekli bilgileri verip okulları tanıttıklarını, LGS merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirme konularında danışmanlık verdiklerini söyledi.

        Merkezde oluşturulan 8 komisyonun öğrenci ve velilere danışmanlık hizmeti verdiğini belirten Sayan, görüşmelerde öncelikle merkezi ve yerel yerleştirme süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldığını aktardı.

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        Sayan, öğrenci ve velilerin taleplerini ayrıntılı şekilde dinlediklerini ifade ederek, "Rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerin LGS puanları, ortaokul başarı puanları, hedefleri ve beklentilerini birlikte değerlendirerek kendilerine en uygun tercih listesini hazırlamalarına destek oluyor. Öğrencinin isteği ve velinin değerlendirmesi bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

        Sincan'da 51 tercih danışmanlığı biriminin hizmet verdiğini dile getiren Sayan, öğrencilerin ister kendi okullarındaki rehber öğretmenlerden isterlerse Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nden destek alabildiğini kaydetti.

        Sayan, yerleştirme sonuçlarının 5 Ağustos'ta açıklanacağını anımsatarak, "Sonuçların ardından başlayacak nakil döneminde de öğrenciler ve veliler yine bize başvurabiliyor. Bu süreçte de puanlarına uygun okul tercihleri konusunda kendilerine rehberlik etmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

        REHBER ÖĞRETMENLER YÖNLENDİRİYOR

        Tercih danışmanlığı birimine gelen lise adaylarından Enes Yağız Karaslan, rehber öğretmenlerin yönlendirmesi doğrultusunda meslek lisesi tercih edeceğini söyledi.

        Kardeşi Enes Yağız Karaslan ile tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmak üzere Sincan Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne gelen Hayrünnisa Karaslan da tercih sürecini daha bilinçli yürütmek amacıyla destek almak istediklerini belirtti.

        Tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanan veli Fatma Ünsal da çocuğunun özel durumu nedeniyle Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne başvurduklarını, tercih dönemine ilişkin ayrıntılı bilgi aldıklarını belirterek, "Bize uygun olabilecek okullar konusunda yönlendirme yapıldı. Söylenen doğrultuda tercihlerimizi oluşturacağız. Hizmeti faydalı ve bilgilendirici buldum" ifadelerini kullandı.

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