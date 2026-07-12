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        Haberler Gündem Eğitim Milli Eğitim Bakanı Tekin'den LGS tercihlerinde "Rota Maarif" vurgusu

        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den LGS tercihlerinde "Rota Maarif" vurgusu

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlıkça erişime açılan "Rota Maarif" platformu ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tercih işlemlerinin sağlıklı şekilde yürütüleceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 21:39 Güncelleme:
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        Bakan Tekin'den LGS tercihlerinde "Rota Maarif" vurgusu

        Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

        LGS kapsamında tercih sürecinde öğrenciler ve ailelerin tedirginlik yaşadığını fark ettiklerini belirten Tekin, çocukların tercih etmek istediği okullara ilişkin gerekli bilgileri edinmekte velilerin karşılaştığı güçlüklere işaret etti.

        Okulların yüzdelik dilim, puan, pansiyon olanakları gibi özelliklerine ilişkin bilgilere, "Rota Maarif" platformu üzerinden erişilebileceğine dikkati çeken Tekin, "Velilerimizin aklına gelebilecek, merak ettikleri bütün soruları elektronik ortamda rahatlıkla görüp analiz edebilecekleri bir uygulama bu. Elektronik ortamda Rota Maarif adıyla Bakanlığımızın uygulaması, çok faydalı olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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        Dijital mecralarda eğitim odaklı analizler yayımlayan çeşitli uzmanların da görüş ve önerileri doğrultusunda platformu revize ettiklerini vurgulayan Tekin, "Sağlıklı bilgilerle donatılmış, çocuklarımızın aileleriyle birlikte sağlıklı olarak tercih yapabilecekleri bir ortamı oluşturduk." ifadesini kullandı.

        Merkezi sınav sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, şöyle devam etti: "Bütün çocuklarımız için aileleri için hayırlı uğurlu olsun diyorum, 8 yıllık bir periyodu tamamlamış oldular. Önlerinde bir 4 yıllık periyot daha var, inşallah önlerindeki 4 yılda da ülkeye, millete hayırlı, başarılı işler yapacak bir eğitim alırlar."

        Ailelere öneri

        Bakan Tekin, çocukların, ailelerine ve milli değerlerine sahip çıkacak, akademik becerileri yüksek bireyler olarak yetişmesi temennisinde bulundu.

        LGS sürecinin sorunsuz şekilde tamamlandığını vurgulayan Tekin, sınav sonuçlarının öğrenci ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

        Sınavın sağlıklı yürütülmesi için 400 binden fazla kişinin görev aldığını dile getiren Tekin, "Hem bu sınavda görev alan öğretmen arkadaşlarımıza, hem de çocuklarımızın bu 8 yıllık periyotta iyi yetişmesi için fedakarca çalışan öğretmen kardeşlerime, arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

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        Pazartesi günü başlayacak ve 27 Temmuz'a kadar sürecek olan LGS tercih sürecine yönelik de velilere tavsiyelerde bulunan Tekin, şunları kaydetti: "Velilerimiz, sınav başarısından çok çocukların, gençlerin yetkinlikleri, arzuları, istekleri ve becerileri doğrultusunda okullar tercih etmelerini sağlarlarsa çok mutlu olurum. Evet bir sınav var ama her çocuk özel. Her çocuğun farklı bir yeteneği, farklı bir ilgisi var. Eğitim öğretim süreçlerindeki motivasyonunu bile etkileyecek bir şey bu. Tercih sürecinde, istemediği bir okul türüne göndermek yerine istediği, kendisini geliştirebileceği, arzu ettiği ve heyecanla gideceği bir okula çocuklarla birlikte karar versinler."

        "Rota Maarif" platformu

        Tercih işlemlerinde öğrenciler ile velilere rehberlik etmek ve eğitim kurumlarına ilişkin bilgilere erişimi kolaylaştırmak amacıyla "Rota Maarif" tercih platformu bu yıl hayata geçirildi.

        Sistem sayesinde öğrenci, veli ve öğretmenler, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarının güncel bilgilerine tek bir platform üzerinden kolayca erişebilecek.

        Platformda, okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkanları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri yer alıyor. Kullanıcılar okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabiliyor.

        Sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri Rota Maarif üzerinden incelenebilecek. Öğrenciler ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturabilecek.

        Platform "rotamaarif.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

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