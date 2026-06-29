Güzel sanatlar yerleştirme sonuçları açıklandı
Güzel sanatlar müzik ilkokul ve ortaokulları ile spor ortaokulları yerleştirme sonuçları açıklandı
Giriş: 29 Haziran 2026 - 23:26 Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 8-19 Haziran'da gerçekleştirilen değerlendirme uygulamalarının sonuçlarına "https://eokul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/GSSL/SNV39101.aspx" internet adresinden ulaşılabiliyor.
Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7-14 Temmuz'da tamamlamaları gerekiyor.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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