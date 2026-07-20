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        Haberler Gündem Eğitim MEB'in yapay zeka destekli yabancı dil platformu 220 binden fazla kullanıcıya ulaştı

        MEB'in yapay zeka destekli yabancı dil platformu 220 binden fazla kullanıcıya ulaştı

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen yapay zeka destekli "Türkiye'nin Yabancı Dil Öğrenme Platformu'ndan (DİLİM)", bugüne kadar 220 bin 417 kullanıcı yararlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 08:58 Güncelleme:
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        MEB'in AI destekli yabancı dil platformuna ilgi

        MEB, "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı (2025-2029)" kapsamında öğrencilerin yanı sıra öğretmenler, veliler, gençler ve yaşam boyu öğrenmeye devam eden tüm bireyler için tasarladığı kapsamlı dijital öğrenme ekosistemi DİLİM'i 16 Haziran'da kullanıma sunmuştu.

        Her yaştan bireyin dil öğrenme süreçlerini destekleyen güvenli, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş öğrenme ortamı sunan DİLİM platformu, kullanıcıların konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerinin dengeli şekilde geliştirilmesini hedefliyor.

        Kullanıcılara yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi imkanı sağlayan DİLİM, yapay zeka destekli değerlendirme modülleri sayesinde kullanıcıların konuşma ve yazma becerilerini anlık analiz ediyor, kişiye özel geri bildirimler sunuyor ve öğrenme sürecini bireysel ihtiyaçlara göre şekillendiriyor.

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        Platform bünyesinde yer alan "Öğretmen Modülü" ile öğrencilerin gelişim süreçleri takip edilebiliyor, sınıf ve bireysel performans raporları görüntülenebiliyor.

        Veli entegrasyonu ise ailelerin çocuklarının öğrenme süreçlerini yakından izlemelerine ve eğitim süreçlerine daha etkin katılım sağlamalarına imkan tanıyor.

        KULLANICI VERİLERİ GÜVENLİ ŞEKİLDE SAKLANIYOR

        Platformda yer alan İngilizce içerikler, MEB bünyesindeki öğretmenler tarafından geliştirilirken, tüm materyaller pedagojik ve etik açıdan değerlendiriliyor.

        Türk kültürünü, tarihini ve değerlerini yansıtan özgün içeriklerin yer aldığı platformda, milli ve dini bayramlar, geleneksel yaşam unsurları ve kültürel değerler yabancı dil öğretiminin doğal bir parçası olarak sunuluyor.

        Ayrıca sistem, kapalı devre bir altyapıda çalışıyor ve kullanıcı verileri, Bakanlık sunucularında güvenli şekilde saklanıyor.

        3 MİLYON ÖĞRENME ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ile uyumlu ölçme ve değerlendirme altyapısına sahip DİLİM Platformu, 220 bin 417 kullanıcıya ulaştı.

        Kullanıcıların toplam 3 milyon 230 bin 38 öğrenme işlemi gerçekleştirdiği platformda, yapay zeka destekli sohbet modülünden ise 51 bin 373 sohbet oturumu yapıldı.

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