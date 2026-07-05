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        LGS tercihlerinde "Rota Maarif" dönemi

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla eğitim kurumlarına ait tüm bilgileri tek çatı altında toplayan 'Rota Maarif' dijital platformunun geliştirildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 14:26 Güncelleme:
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        LGS tercihlerinde "Rota Maarif" dönemi

        MEB'den yapılan açıklamaya göre; bakanlığa bağlı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan 'Rota Maarif' bilgilendirme sistemi hazırlandı. Sistem, 'rotamaarif.meb.gov.tr' adresi üzerinden hizmet verecek. Rota Maarif ile öğrenciler, veliler, öğretmenler ve tüm vatandaşlar, okul bilgilerine kolayca ulaşabilecek.

        Rota Maarif’te kullanıcılar okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabilecek. Platformda; okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkanları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri yer alıyor. Bu bilgiler sade ve anlaşılır bir yapıda sunuluyor.

        10 TEMMUZ'DA AKTİF HALE GELECEK

        'Rota Maarif', LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz’da aktif hale gelecek. Platform ile LGS tercih sürecinde sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek. Öğrenciler ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturulabilecek. Sistem, öğrenci tercihleri hizmeti dışında da bazı kolaylıklar getiriyor. Öğretmenler, tayin ve yer değiştirme dönemlerinde sistem üzerinden okullar hakkında bilgi alabilecek, görev yapmayı düşündükleri kurumların konumu, türü ve imkanları hakkında ön değerlendirme yapabilecek. Rota Maarif, tüm vatandaşlar için ortak bir okul bilgi platformu özelliği taşıyor. Vatandaşlar, yaşadıkları yerdeki ya da taşınmayı planladıkları bölgedeki okulları sistem üzerinden detaylı olarak inceleyebilecek.

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        #Rota Maarif
        #MEB
        #LGS
        #haberler
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