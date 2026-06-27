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        Haberler Gündem Eğitim Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunun mezuniyetine katıldı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunun mezuniyetine katıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan burada torunları Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını birlikte verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 10:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunun mezuniyetine katıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

        Üsküdar'da bulunan İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, torunları Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını birlikte verdi.

        Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ve diğer öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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