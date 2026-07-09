MEB'den LGS tercih süreci için öğrenci ve velilere yönelik kılavuz

MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarını yarın açıklayacak. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından, LGS tercih sürecinde hazırlıklara ilişkin ailelere ve öğrencilere kapsamlı bilgiler verilmesi amacıyla hazırlanan kılavuz yayımlandı.

"Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu"nda yerleştirme takvimi, yerleştirme türleri tablosu, tercih sistemi, okul türleri, tercih işlemleri ve tercih işlemlerine ilişkin öneri ile hatırlatmalar gibi detaylı başlıklar yer alıyor.

Fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor lisesi gibi okul türlerine ilişkin kapsamlı bilgilerin bulunduğu kılavuzda, tercih kontrol listesi de bulunuyor.

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Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak.

"ÖĞRENCİLERİNİZİN DÜŞÜNCELERİNİ DİKKATLE DİNLEYİN"

Kılavuzda tercih döneminde velilere ve öğrencilere yönelik önerilere yer verildi. "Tercih Döneminde Sık Yapılan Hatalar ve Önemli Hatırlatmalar" bölümünde sadece puana bakılmaması, yüzdelik dilimin esas alınması, listenin sadece "en çok istenen" veya "garanti yerleşilecek" okullardan oluşturulmaması, tercihlerin istek sırasına göre dizilmesi, okulun ulaşımı, yabancı dil olanakları ve okul ikliminin araştırılması ve tercih sürecinin son güne bırakılmaması önerildi.

Ayrıca, kılavuzda öğrencilerin tercih yaparken "Rota Maarif" dijital platformundan yararlanmaları istendi. Platforma yarın "rotamaarif.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

"Velilere Öneriler" bölümünde ise şu tavsiyelere yer verildi: "Tercih süreci çocuklarımız için zaman zaman kaygı oluşturabilir. Bu süreçte öğrencinizin doğru bilgi kaynaklarına ulaşabilmesini destekleyin. Öğrencinizin düşüncelerini dikkatle dinleyin. Güçlü yönlerini ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurun. Sonuçtan çok doğru karar verme sürecine odaklanın. Öğrencinize yönlendirici olmayan bir yaklaşım sergileyin. Destekleyici ve sakin bir yaklaşım, öğrencinin daha sağlıklı karar vermesine yardımcı olacaktır."

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"Öğrencilere Öneriler" bölümünde ise "Sevgili öğrenciler, LGS hayatınızın önemli duraklarından biri olsa da geleceğinizi tek başına belirleyen bir sınav değildir. Başarı, öğrenmeye devam etmek, emek vermek ve kendinizi geliştirmekle şekillenir. Kendinizi tanıyarak ve ilgi alanlarınıza uygun tercihler yaparak mutlu olabileceğiniz bir lise ortamı seçebilirsiniz." tavsiyelerinde bulunuldu.

YERLEŞTİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLER YER ALIYOR

Kılavuzda, liselere yerleştirmelerde öğrenci ve velilere yardımcı olunması için tercih hakkı ve tercih ekranına ilişkin bilgilendirmelere de yer verildi.

Liselere yerleştirmeler, yerel, merkezi ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere 3 şekilde yapılacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek.

Yerel yerleştirmede öğrenciler, ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak, kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.

Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk, "kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları, mavi renk, "komşu kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanındaki okulları, kırmızı renk ise öğrenci için bunların dışında kalan "diğer" okulları belirtiyor olacak.

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Öğrenciler, ilk olarak "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek.

Merkezi yerleştirmede ise öğrenciler tercih listesine 10 okul ekleyebilecek.

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanları ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. LGS puanıyla öğrenci alan Türkiye genelindeki okullar tercih edilebilecek.

Pansiyonlu okullar için tercih yapmak ise isteğe bağlı olacak.

Kılavuza, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabiliyor.