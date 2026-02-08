Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen, bu sezonki gol sayısını 15'e çıkardı - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen, bu sezonki gol sayısını 15'e çıkardı

        Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Çaykur Rizespor maçında kaydettiği golle bu sezonki gol sayısını 15'e çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 19:27 Güncelleme: 08.02.2026 - 19:27
        Victor Osimhen'den 15. gol!
        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti.

        Müsabakanın 73. dakikasında Noa Lang'ın pasında ceza yayında topla buluşan Osimhen, ceza sahası içine girip, kaleci Fofana'yı da geçip meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve skor 3-0 oldu.

        Süper Lig'deki son 5 maçında gol atma başarısı gösteren Osimhen, bu süreçte 6. golünü kaydetti.

        Nijeryalı oyuncu, 9'u Süper Lig ve 6'sı Şampiyonlar Ligi olmak üzere bu sezonki 15. golünü attı.

        Karşılaşmaya 11'de başlayan Victor Osimhen, 90 dakika sahada kaldı.

