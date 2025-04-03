Victor Osimhen'den 28. gol!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Nijeryalı forveti Victor Osimhen, 2 kez fileleri havalandırdı.

Müsabakanın 10. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topu alan Osimhen ceza sahası içi sağ tarafından sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Maçın 27. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen 26 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 getirdi.