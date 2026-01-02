Victor Osimhen'e 1.5 kiloluk elmas süslemeli kolye hediye edildi

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e geçtiğimiz günlerde düzenlenen doğum günü kutlamasında elmas süslemeli kolye hediye edildi.

Victor Osimhen’e özel tasarlanan kolyenin yaklaşık 1.5 kilogram ağırlığında olduğu, 986 karat elmasla süslendiği, değerinin ise yaklaşık 750 bin dolar (32.278.020 TL) olduğu belirtildi.

Victor Osimhen’in doğum günü hediyesi için tasarlanan bu gösterişli kolyede, yıldız futbolcunun baş harfleri ve Nijerya Milli Takımı’nda giydiği forma numarası olan 'VO9' da yer aldı.