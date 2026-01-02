Habertürk
        Haberler Magazin Victor Osimhen'e 1.5 kiloluk elmas süslemeli kolye hediye edildi - Magazin haberleri

        Victor Osimhen'e 1.5 kiloluk elmas süslemeli kolye hediye edildi

        Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e, doğum gününde yaklaşık 1.5 kiloluk, 986 karat ve 32 milyon TL değerindeki elmas kolye hediye edildi

        Giriş: 02.01.2026 - 21:01 Güncelleme: 02.01.2026 - 21:01
        Osimhen'e 32 milyon TL'lik kolye
        Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e geçtiğimiz günlerde düzenlenen doğum günü kutlamasında elmas süslemeli kolye hediye edildi.

        Victor Osimhen’e özel tasarlanan kolyenin yaklaşık 1.5 kilogram ağırlığında olduğu, 986 karat elmasla süslendiği, değerinin ise yaklaşık 750 bin dolar (32.278.020 TL) olduğu belirtildi.

        Victor Osimhen’in doğum günü hediyesi için tasarlanan bu gösterişli kolyede, yıldız futbolcunun baş harfleri ve Nijerya Milli Takımı’nda giydiği forma numarası olan 'VO9' da yer aldı.

