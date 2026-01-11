Habertürk
Habertürk
        Victor Osimhen: Lookman benim kardeşim

        Victor Osimhen: Lookman benim kardeşim

        Nijerya Milli Takımı'nın golcüsü Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası maçında tartışma yaşadığı takım arkadaşı Ademola Lookman'a ilişkin, "Lookman benim kardeşim, yanlış anlaşılma oldu" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2026 - 18:58 Güncelleme: 11.01.2026 - 19:09
        Osimhen'den Lookman açıklaması!
        Afrika Uluslar Kupası'nda takım arkadaşı Ademola Lookman ile tartışma yaşayan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Galatasaray'ın yıldız golcüsü, takım arkadaşıyla arasında herhangi bir sorun olmadığını vurgulayarak birlik mesajı verdi.

        "LOOKMAN BENİM KARDEŞİM"

        Osimhen yaptığı açıklamada, sahada yaşananların yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

        "Lookman benim kardeşim. Bir yanlış anlaşılma oldu ama biliyorsunuz ki bu futbol. Kardeşim ile ilgili söylenecek bir şey yok. Bazı zamanlarda birbirimize biraz sert konuşabiliyoruz ama sahada birbirimize çok bağlıyız. O benim kardeşim. Söylenecek başka hiçbir şey yok."

        NE OLMUŞTU?

        Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya, Mozambik'i 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Karşılaşmaya ise Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında yaşanan tartışma damga vurmuştu.

        Mücadelede bir pozisyonun ardından hoşnutsuzluğunu dile getiren Osimhen'e, Lookman sert bir tepki göstermişti. Bunun üzerine Osimhen, takım arkadaşına "Bunu bir daha deneme" diyerek bağırmış, daha sonra oyundan çıkmak istemişti. Yıldız golcü, kendisini sakinleştirmeye çalışan takım kaptanı Wilfred Ndidi'ye de tepki göstermişti.

        Yaşanan bu anlar, maçın önüne geçerken Osimhen'in son açıklamasıyla birlikte tartışmaların tamamen noktalandığı görüldü.

        Hatay'da hortum çıktı; denizde dev dalgalar oluştu

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu ile görüntülendi. Samandağ'da da fırtına nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu.

