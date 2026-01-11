Victor Osimhen: Lookman benim kardeşim

Afrika Uluslar Kupası'nda takım arkadaşı Ademola Lookman ile tartışma yaşayan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü, takım arkadaşıyla arasında herhangi bir sorun olmadığını vurgulayarak birlik mesajı verdi.

"LOOKMAN BENİM KARDEŞİM"

Osimhen yaptığı açıklamada, sahada yaşananların yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Lookman benim kardeşim. Bir yanlış anlaşılma oldu ama biliyorsunuz ki bu futbol. Kardeşim ile ilgili söylenecek bir şey yok. Bazı zamanlarda birbirimize biraz sert konuşabiliyoruz ama sahada birbirimize çok bağlıyız. O benim kardeşim. Söylenecek başka hiçbir şey yok."