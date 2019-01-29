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İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun’a konuşan Beckham’ın bir arkadaşı, “Victoria bu ilişkiden rahatsız oldu ve onaylamadığını söyledi. Victoria ve David, Brooklyn’i Rita’yı görme konusunda izin vermedi ve yasak getirdi. Brooklyn’i New York’a üniversite okumaya göndermeye karar verdiler. Amaçları Rita’dan uzaklaşmaktı” dedi.