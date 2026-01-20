Victoria Beckham’ın tavırları dikkat çekti

David Beckham ile Victoria Beckham çiftinin çocuğundan en büyüğü olan 26 yaşındaki Brooklyn Beckham, ailesiyle yaşadığı krizi dün kamuoyuna taşımış, uzun süredir Beckham ailesi içindeki soğuklukla ilgili yaptığı açıklamada, ailesine neden sırt çevirdiğini detaylarıyla anlatmıştı.

Ailesine yönelik çarpıcı iddialarda bulunan Brooklyn Beckham, anne ve babasının eşi Nicola Peltz ile ilişkisini bilinçli şekilde zedelemeye çalıştığını öne sürdü. Brooklyn Beckham, düğünlerine geri sayım başlamışken annesi Victoria Beckham'ın, Nicola Peltz’in gelinliğini tasarlamaktan vazgeçtiğini iddia etti. Ayrıca isminin haklarından vazgeçmesi için kendisine rüşvet teklif edildiğini söyleyen Beckham, düğün hazırlıkları sırasında annesinin kendisini 'bela' olarak nitelendirdiğini ve eşiyle yapacağı ilk dansın da sabote edildiğini ileri sürdü.

Brooklyn Beckham, Victoria Beckham’ın geçmişinden bazı kadınları defalarca hayatlarına dâhil ettiğini ve bunun evlilikleri üzerinde ciddi bir baskı yarattığını da dile getirdi. Beckham ailesindeki krizin, David Beckham için mayıs ayında Londra’da düzenlenen ve birçok ünlü ismin katıldığı görkemli 50'nci yaş günü partisinin ardından daha da derinleştiği ifade edildi.