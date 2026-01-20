Habertürk
        Victoria Beckham'ın tavırları dikkat çekti - Magazin haberleri

        Victoria Beckham’ın tavırları dikkat çekti

        Brooklyn Beckham, ailesiyle arasındaki gerilimin nedenlerini dün detaylarıyla anlatmıştı. Bu açıklamaların ardından Victoria Beckham'ın oğlu ve gelinine karşı sergilediği mesafeli tavırlar dikkat çekti

        Giriş: 20.01.2026 - 22:01 Güncelleme: 20.01.2026 - 22:10
        Tavırları dikkat çekti
        David Beckham ile Victoria Beckham çiftinin çocuğundan en büyüğü olan 26 yaşındaki Brooklyn Beckham, ailesiyle yaşadığı krizi dün kamuoyuna taşımış, uzun süredir Beckham ailesi içindeki soğuklukla ilgili yaptığı açıklamada, ailesine neden sırt çevirdiğini detaylarıyla anlatmıştı.

        Ailesine yönelik çarpıcı iddialarda bulunan Brooklyn Beckham, anne ve babasının eşi Nicola Peltz ile ilişkisini bilinçli şekilde zedelemeye çalıştığını öne sürdü. Brooklyn Beckham, düğünlerine geri sayım başlamışken annesi Victoria Beckham'ın, Nicola Peltz’in gelinliğini tasarlamaktan vazgeçtiğini iddia etti. Ayrıca isminin haklarından vazgeçmesi için kendisine rüşvet teklif edildiğini söyleyen Beckham, düğün hazırlıkları sırasında annesinin kendisini 'bela' olarak nitelendirdiğini ve eşiyle yapacağı ilk dansın da sabote edildiğini ileri sürdü.

        Brooklyn Beckham, Victoria Beckham’ın geçmişinden bazı kadınları defalarca hayatlarına dâhil ettiğini ve bunun evlilikleri üzerinde ciddi bir baskı yarattığını da dile getirdi. Beckham ailesindeki krizin, David Beckham için mayıs ayında Londra’da düzenlenen ve birçok ünlü ismin katıldığı görkemli 50'nci yaş günü partisinin ardından daha da derinleştiği ifade edildi.

        Açıklamasında ailesinin Nicola Peltz’i istemediğini savunan Brooklyn Beckham, 'Beckham' markasının her şeyin önünde tutulduğunu ileri sürdü. Bu süreçte eşinin, Victoria Beckham'dan destek talep ettiğini ancak bu talebin geri çevrildiğini söyleyen Beckham, ailesi tarafından kontrol edilmeye çalışıldığını hissettiğini de sözlerine ekledi.

        Tüm bu açıklamaların ardından Victoria Beckham'ın, oğlu ve gelinine karşı mesafeli tavırlar sergilediği anlar sosyal medyada bir hayli dikakt çekti.

        Özellikle Netflix'in 'Beckham' dizisi İngiltere'de ilk gösterimini Victoria Beckham'ın Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'e sırtını dönmesi, gelinin kayınvalidesine yönelik bakışları ve taraflar arasındaki soğukluk, aile içindeki krizin gözler önüne serildiği anlar olarak yorumlandı.

        Fotoğraflar: Backgrid UK, Shutterstock, Avalon

