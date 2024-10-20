Victoria ve David Beckham'ın 13 yaşındaki kızı Harper annesinin izinden gidiyor

David ve Beckham Victoria Beckham, kendi adlarını taşıyan ve başarısını tüm dünyaya kanıtlamış markaların sahibi. Henüz 13 yaşında olan tek kızları Harper de şimdiden onların izinden gitme hayalleri kuruyor.

Harper, annesinin Fransızca hayal anlamına gelen yeni parfümünün tanıtımını yapmak üzere New York'ta düzenlenen bir etkinlikte gelecek planlarını açıkladı.