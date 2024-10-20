Victoria ve David Beckham'ın 13 yaşındaki kızı Harper annesinin izinden gidiyor
Yarattıkları markalarla büyük başarı elde eden Victoria ve David Beckham'ın 13 yaşındaki kızı Harper da marka yaratmak istiyor
David ve Beckham Victoria Beckham, kendi adlarını taşıyan ve başarısını tüm dünyaya kanıtlamış markaların sahibi. Henüz 13 yaşında olan tek kızları Harper de şimdiden onların izinden gitme hayalleri kuruyor.
Harper, annesinin Fransızca hayal anlamına gelen yeni parfümünün tanıtımını yapmak üzere New York'ta düzenlenen bir etkinlikte gelecek planlarını açıkladı.
Victoria Beckham, etkinlikte misafirlerinden dilek kartına hayallerini yazmalarını istedi. Harper da kart üzerine hayalinin "büyüdüğünde harika bir marka yaratmak" olduğunu yazdı.
50 yaşındaki dört çocuk annesi Victoria Beckham, kızı Harper'ın kartını paylaşarak, "Harper Seven annesinin izinden gidiyor" notunu yazdı.
Victoria Beckham, kendi adını taşıyan markasını 2008 yılında kurdu ve güzellik markasını 2019 yılında çıkardı.
Harper'ın henüz kendi sosyal medya hesabı yok. Büyüdüğünde ne yapabileceğine dair de herhangi bir ipucu vermedi bugüne dek.
Babası gibi futbola meraklı olduğu bilinen Harper, aynı zamanda bale yapıyor.