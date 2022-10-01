ABD-Vietnam savaşı ne zaman oldu, kim kazandı?

Tayland, Laos, Kamboçya ve Vietnam’ı içine alan bölge, Çinhindi Bölgesi olarak adlandırılmaktadır. Bu bölge, 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın hâkimiyeti altına girmiş ve bölgedeki çıkan ayaklanmalar sonucunda Kamboçya, Laos ve Vietnam devletleri kurulmuş ve Vietnam Bao Dai tarafından yönetilmiştir.

1955 ile 1975 yılları arasında süren Vietnam Savaşı nedenleri şu şekildedir:

Vietnam Savaşı ya da bir diğer adıyla İkinci Çinhindi Savaşı; 1955 ile 1975 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Sovyetler Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti ve Kuzey Vietnam’dan oluşan Doğu Bloğu ile Amerika Birleşik Devleti ve Güney Vietnam’dan oluşan Batı Bloğu arasında gerçekleşen Vietnam Savaşı; Kamboçya, Laos, Kuzey ve Güney Vietnam coğrafyalarında gerçekleşmiştir.

Vietnam Savaşı Ne Zaman Oldu?

Savaşa dâhil olmasıyla 58 bin askerini kaybeden Amerika Vietnam’a neden savaş açtı? Vietnam Savaşı’nı kim kazandı? Vietnam Savaşı tarihi ile alakalı merak edilen tüm sorulara cevap verdiğimiz yazımızı sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

2. Dünya Savaşı’ndan sonra bölgeye gelen Fransa; Sovyetler Birliği ve Çin kaynaklı komünist fikirlerin bölgede yayılmaması için mücadele vermiş ve devrin ABD başkanı Truman da Fransa’yı bu tavrından ötürü desteklemiştir.

Fransa’nın Vietnam’dan çekilmesinin ardından komünizm kendisine yayılma imkânı bulmuş ve ülkedeki çatışmalar artmıştır. Bölgedeki milliyetçililer ve komünistler arasında yaşanan çekişmenin sonunda 1954 yılında imzalanan Cenevre Antlaşması ile Vietnam; Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam olarak ikiye ayrılmıştır. Yeni kurulan Kuzey Vietnam SSCB’ye yakın politikalar izlerken Güney Vietnam da ise ABD’nin başını çektiği Batı Bloğu etkili olmuştur.

Güney Vietnam’da komünist rejimi hâkim kılmak ve Güney Vietnam liderini devirmek isteyen Kuzey Vietnam lideri Ho Çinh Min’in 1957 yılında Güney’de başlattığı terör faaliyetleri, iki ülke arasında çatışmaları tırmandırmış ve Amerika Birleşik Devletleri, bölgeye askeri yardım yapılmasına karar vererek yaklaşık 100 bin askerini bölgeye göndermiştir.

Peki, Vietnam Savaşı kaç yıl sürdü? Her iki tarafın da acımasızsa yürüttüğü bir savaş olan Vietnam Savaşı 21 yıl boyunca devam etmiştir.

Vietnam Savaşı’nı kim kazandı sorusunun cevabı ise Kuzey Vietnam olacaktır. Kuzey Vietnam, 30 Nisan 1975 tarihinde Güney Vietnam’ın başkenti olan Saygon’a girmeyi başarmış ve bu savaşın kazananı olmuştur.

Vietnam Savaşı Sonuçları