Vikingur Olafsvik - Fram düellosu

İzlanda 1.Lig maçında Vikingur Olafsvik ile Fram, 12 Temmuz 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:15. Maç öncesi Vikingur Olafsvik 20 puanla 3. sırada, Fram 14 puanla 5. sırada bulunuyor. Vikingur Olafsvik, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Fram, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 616 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vikingur Olafsvik kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, Fram sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler.

Vikingur Olafsvik önceki hafta Fjardabyggd mücadelesinde 6-2 kazandı.

Fram ise Grindavik karşılaşmasında 7-2 yenildi.

Vikingur Olafsvik, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 1 gol yedi.

Fram, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Fram, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.