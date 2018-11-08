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Viktoria Plzen: 0 - Real Madrid: 5 | MAÇ SONUCU

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup etti. Manchester City - Shakhtar Donetsk maçının tüm detayları HTSPOR ARENA'da...

08 Kasım 2018 Perşembe, 01:41 | Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid, deplasmanda Viktoria Plzen'e konuk oldu.

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Son 3 yıldır Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanya ekibi Real Madrid, deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen'i 5-0 mağup etti.

Madrid'e farkı getiren golleri 20 ve 37. dakikalarda Karim Benzema, 23. dakikada Carlos Casemiro, 40. dakikada Gareth Bale ve 67. dakikada Toni Kroos kaydetti.

Karim Benzema, Real Madrid formasıyla 200 gole ulaştı. İspanyol ekibinde daha önce Hugo Sanchez, Ferenc Puskas, Carlos Santillana, Alfredo Di Stefano, Raul ve Cristiano Ronaldo bu başarıya ulaşmıştı.

VİKTORİA PLZEN: 0 - REAL MADRİD: 5 (20'-37'Benzema, 23' Casemiro, 40' Bale, 67' Toni Kroos)

VİKTORİA PLZEN: Hruska, Limbersky, Hubnik, Hejda, Reznik, Prochazka, Hrosovsky, Cermak, Havel, Kopic, Chory

TEKNİK DİREKTÖR: Pavel Vrba

REAL MADRİD: Courtois, Odriozola, Nacho, Ramos, Reguilon, Ceballos, Casemiro, Kroos, Vazquez, Bale, Benzema

TEKNİK DİREKTÖR: Santiago Solari

MAÇTAN İSTATİSTİKLER

Viktoria Plzen   Real Madrid 
41 % Topla Oynama Yüzdesi 59 %
3 İsabetli Şut Sayısı 6
4 İsabetsiz Şut Sayısı 5
4 Korner 14
12 Faul 11
3 Ofsayt  8

G GRUBU'NDA PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y Av P
Real Madrid 4 3 0 1 10 2 8 9
Roma 4 3 0 1 10 4 6 9
CSKA Moskova 4 1 1 2 4 7 -3 4
Viktoria Plzen 4 0 1 3 3 14 -11 1

STAT: Doosan Arena 

HAKEM: Deniz Aytekin

 

 



 

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