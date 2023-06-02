Villadaki köpeklere konuttan tahliye kararı!

Site sakinlerini mahkemede karşı karşıya getiren olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşandı. Müstakil evlerden oluşan 10 bloklu sitenin yönetimi, 5 numaralı bloktaki ev sahibine ait 3 köpeğin siteye zarar verdiğini, site sakinlerinin huzur ve sükunetini bozduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. 3 av köpeği için site yöneticisi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu, sahipli köpeklerin siteden icra yolu ile uzaklaştırılmasını istedi.

Hakkında dava açılan hayvansever müstakil evlerin bulunduğu büyük bir sitede yaşıyordu. Üç köpeği için site yönetimi, 'evcil hayvanlar değil' diyerek ev sahibinden şikayetçi oldu. Mahkeme hayvanların siteden tahliyesine karar verdi.

KONUTTAKİ HAYVANA TAHLİYE KARARI

6 ay önce görülen davada mahkeme, site yöneticisinin tahliye talebini kabul etti. Kararını da, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 28. maddesinde geçen "yönetim planına bütün kat malikleri uymak zorundadır' maddesine dayandırdı. Bahsi geçen sitenin yönetim planına göre sitede hayvan beslemek yasaktı. Site yöneticisi şikayet dilekçesinde "kat maliklerinin bağımsız bölümleri ile site ortak alanlarında kedi, köpek, tavuk gibi hayvanların beslenemeyeceğini belirtti.

"SİTENİN HUZURU KAÇIYOR"

Dava edilen ev sahibi ise köpeklerinin siteye zarar vermediğini, evin bahçesinde durduklarını belirtip, yerel mahkemenin kararına itiraz etti. Ancak bölge mahkemesi de kararı onadı. 3 köpeğine tahliye kararı çıkan ev sahibi, 30 günlük Anayasa Mahkemesi'ne başvuru sürecini kaçırdığı için de bu karar kesinleşmiş oldu.

KAT MÜLKİYETİ KANUNU'NDAKİ MADDE

KONUTTAKİ HAYVANA İCRAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

Gayrimenkul Hukukçusu Deniz Tavşancıl, mahkemenin Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yer alan madde nedeniyle sitede hayvanlarla ilgili keşif yaptırmaya gerek duymayıp bu kararı aldığını belirtti. Tavşancıl şunları kaydetti: "Av hayvanı demek avcılıkta kullanılan veya yaban hayatın bir parçası demek değildir. Ormana sınırı olan bir site burası. Kişinin 3 tane av köpeği var. Yönetim planında 'hayvan beslenmesi yasak' denildiği için site yönetimi dava açıyor. 'Hayvanları gece dışarıya salıyor, zarar veriyor' diyor. Ama bu iddiasını kanıtlamıyor. Bu durumda mahkemenin keşfe gitmesi lazım. Ancak keşfe dahi gerek görmeksizin hayvanların icra yolu ile tahliyesine karar veriliyor. Oysa 5199 sayılı kanun uyarınca hayvanların terk edilmesi yasaktır."