        Villarreal - Real Madrid: 0-2 (MAÇ SONUCU)

        Villarreal - Real Madrid: 0-2 (MAÇ SONUCU)

        İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, 21. hafta maçında konuk olduğu Villarreal'i 2-0 mağlup etti. Kylian Mbappe'nin iki golüyle kazanan eflatun-beyazlılar, Barcelona'nın 2 puan önünde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

        Giriş: 25.01.2026 - 01:00 Güncelleme: 25.01.2026 - 01:00
        Real Madrid, Mbappe ile zirveye yerleşti!
        İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Villarreal'i 2-0 mağlup etti.

        İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelede eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 47 ve 90+2'de (pen.) Kylian Mbappe kaydetti.

        Madrid ekibi bu sonuçla puanını 51'e çıkarıp Barcelona'nın 2 puan önünde maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Üçüncü sıradaki Villarreal ise 41 puanda kaldı.

        Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler 80 dakika sahada kaldı.

