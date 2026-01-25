Villarreal - Real Madrid: 0-2 (MAÇ SONUCU)
İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, 21. hafta maçında konuk olduğu Villarreal'i 2-0 mağlup etti. Kylian Mbappe'nin iki golüyle kazanan eflatun-beyazlılar, Barcelona'nın 2 puan önünde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Villarreal'i 2-0 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelede eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 47 ve 90+2'de (pen.) Kylian Mbappe kaydetti.
Madrid ekibi bu sonuçla puanını 51'e çıkarıp Barcelona'nın 2 puan önünde maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Üçüncü sıradaki Villarreal ise 41 puanda kaldı.
Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler 80 dakika sahada kaldı.