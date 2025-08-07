Villarreal, Thomas Partey'i açıkladı
İspanya ekibi Villarreal, serbest oyuncu statüsündeki Thomas Partey'i transfer etti.
İspanyol temsilcisi Villarreal, Ganalı oyuncu Thomas Partey'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla bir sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Daha önce Atletico Madrid, Mallorca ve Almeria'da forma giyen Partey, 2020'de imza attığı Arsenal'dan sezon sonunda kontratının bitmesiyle ayrılmıştı.
Partey, Arsenal kariyerinde 167 maça çıkıp 9 gol kaydetti.
