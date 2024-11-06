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        Haberler Gündem Güncel Vinç devrildi! Operatör hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Vinç devrildi! Operatör hayatını kaybetti

        Adana'da bir inşaatın kule vinci devrildi. Feci olayda vinç operatörü Bülent Temli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 17:38 Güncelleme: 06.11.2024 - 17:38
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        Vinç devrildi! Operatör hayatını kaybetti
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        Adana'da inşaat çalışmaları sırasında devrilen kule vincin operatörü yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre Seyhan ilçesindeki konut inşaatı sahasında çalışma yapan kule vinçlerden biri, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

        AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

        Görevlilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vinç operatörü Bülent Temli'nin ağır yaralandığı belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Temli, kurtarılamadı.

        Temli'nin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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