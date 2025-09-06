Vincenzo Montella: Bu bizi hırslandırıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın saat 21.45'te Konya'da İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Montella, "Yanılmıyorsam İspanya son 25 maçı kazandı. Eski milli takıma benzeyecek bir potansiyele sahip. Hepimiz bunu biliyoruz ama bu tarz maçlar bizi tam tersi hırslandırıyor. O yüzden biz maça çıkarken kaybedeceğiz gözüyle hiçbir zaman bakmıyoruz. Biz her zaman sahaya kazanmak için çıkıyoruz. En iyi şekilde oynamamız gerekiyor. Çünkü inanıyoruz ki sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz. Aslında hepimiz biliyoruz Avrupa'nın son şampiyonu, Avrupa'nın en iyi takımına karşı mücadele vereceğiz. Tabii ki bu bizi hırslandırıyor. Eğer siz bu işi yapıyorsanız bir hoca olarak ya da bir futbolcu olarak, bu tarz maçlar için yaşıyorsunuz. O yüzden her zaman inançlı olacağız ve tabii ki de inancın yanında da hırsımızı sahaya yansıtacağız. Hayalperest olarak hayal kuruyoruz. O yüzden bu tarz maçları da kazanmak için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız" ifadelerini kullandı.

"HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ" Gürcistan’a karşı çok iyi bir maç oynadıklarını ifade eden Vincenzo Montella, "Ön alan baskılarını kullandık ve bu bizim için maçı kazanmamızı da sağladı. Bu zihniyeti aslında devam ettirmeniz gerekiyor. Son maçla alakalı geliştirmemiz gereken bir konu varsa o da topa sahip olduğumuzda oyunumuzu biraz daha akışkan hale getirmemiz gerekiyor. O yüzden onu biraz daha iyi yapmamız gerekiyor ve bu maçta tabii ki de her şeyi mükemmel yapmamız gerektiğini de biliyoruz, bunun bilincindeyiz. Bu maçı kazanmak ya da kaybetmek gibi bir kelime kullanmıyoruz. Çünkü biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biliyorsunuz ki futbolda kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz. Ama biz dediğimiz gibi her maça kazanmak için çıkıyoruz" şeklinde konuştu.