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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella: İsmail Yüksek takımla birlikte antrenman yapıyor - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella: İsmail Yüksek takımla birlikte antrenman yapıyor

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Polonya maçı öncesi yaptığı açıklamalarda sakatlık geçiren İsmail Yüksek'in takımla birlikte antrenmanlara katıldığını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 22:25 Güncelleme: 10.06.2024 - 22:25
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        Montella'dan İsmail Yüksek açıklaması!
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        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Polonya maçı öncesi flaş açıklamalar yaptı.

        Vincenzo Montella yaptığı açıklamada, "Güzel bir maç bizi bekliyor. Son test maçımız. İtalya maçında yaptıklarımızı tekrar göstermeye çalışacağız." dedi.

        "BELİRLENMİŞ 11 OLMAZ"

        İlk 11 tercihiyle ilgili konuşan İtalyan teknik adam, "Modern futbolda belirlenmiş bir 11 olmaz. 5 değişiklik hakkınız vardır. O 5 kişiyi oyuna soktuğunuzda oyuncuların birbirine alışkın olması lazım. Bugün 2 bekimiz sıkıntı yaşadı. Onlar olmadığında 1 kişi eksik mi oynayalım? Bu yüzden bazı denemeleri yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

        Kafasındaki ilk 11'in net olduğunu söyleyen Montella, "Benim fikirlerim kafamda çok net. Modern futbolda sadece 11 kişi oynamaz. Bütün futbolculara ihtiyacımız var. herkesin oynama yetisine sahip olması gerekiyor. Kafamda fikirler net." şeklinde konuştu.

        İSMAİL YÜKSEK'İN DURUMU

        İsmail Yüksek'in durumuyla ilgili ise başarılı teknik direktör, "İsmail Yüksek gayet formda. Takımla birlikte antrenman yapıyor. Maçlarda oynayabilecek durumda." dedi.

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