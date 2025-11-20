Vincenzo Montella: Lucescu'yu iyi tanıyorum

"LUCESCU'YU İYİ TANIYORUM"

Yarı final aşamasında Romanya ile işleştiğimizi hatırlatan Montella, "Teknik direktörleri Mircea Lucescu’yu çok iyi tanıyorum. Ancak bildiğiniz gibi kendisi de İtalyan ve Türk mantalitesini çok iyi biliyor. Çünkü daha önce Türkiye Millî Takımı’nda ve Türk kulüplerinde görev yaptı.” dedi.