Vinicius Junior, ülkesinden kulüp satın aldı
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, ülkesinin Serie B Ligi'nde mücadele eden Athletic Club'ı satın aldı.
Giriş: 13.05.2025 - 23:01 Güncelleme: 13.05.2025 - 23:01
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior, ülkesinden kulüp satın aldı.
Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Vinicius, Brezilya Serie B ekiplerinden Athletic Club'u satın aldı.
Vinicius'un satın aldığı Athletic Club, şu anda Brezilya Serie B'de 15. sırada yer alıyor.
Real Madrid'de bu sezon 50 maçta süre bulan Vinicius, 20 gol attı ve 16 asist yaptı.
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