Virgosol'de üst düzey atama

Yazılım kalite kontrol ve güvencesi alanında ürünler geliştiren Virgosol, satış ve pazarlama faaliyetlerine liderlik etmek üzere teknoloji sektörünün deneyimli ismi Serra Yılmaz’ı Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı. Firmadan yapılan açıklamaya göre Yılmaz, markanın yurt içi ve yurt dışında pazarlama, satış ve iş geliştirme süreçlerini yönetecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği mezunu olan Serra Yılmaz, Işık Üniversitesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programını tamamladı. Xerox Türkiye ve Samsung Electronics’in de aralarında bulunduğu birçok uluslararası ve yerli şirkette satış, pazarlama, iş geliştirme ve yönetim alanlarında üst düzey görevlerde bulundu.

Çalışma hayatı boyunca Turkish WIN ve Teknolojide Kadın Derneği gibi iş ağlarında aktif rol üstlenen Yılmaz; WBN, YASAD Yıldız Kadınlar Komitesi, Arya Kadın Yatırımcı Platformu’nun aktif üyesi ve TBD İcra Kurulu üyesidir. 2021’de Payment Systems Magazine tarafından teknoloji sektörüne damga vuran kadın liderler arasında seçilen Yılmaz, 2023’te de Türkiye’nin en beğenilen 50 CMO’su arasında yer aldı.