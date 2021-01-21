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'Virtual Production' ilk kez 'Zoraki Misafir'de kullanıldı

Müşvik Guluzade, kurduğu MGX film adlı şirketle dünya sinema sektörünü için devrim sayılan 'Virtual Production' teknolojisini Türkiye'ye getirdi. Yatırım maliyeti 20 milyon TL'nin üzerine çıkan plato Kemerburgaz'da kuruldu

'Virtual Production' ilk kez 'Zoraki Misafir'de kullanıldı
20 milyon TL'lik sistem Türkiye'de
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HABERTURK.COM

Son yıllarda Avrupa ve ABD sinemasında kullanılan 'Virtual Production' adı verilen sanal prodüksiyon teknolojisi, MGX Film'i kuran, büyük bir ilaç firmasının ortağı olan Müşvik Guluzade tarafından Türkiye'ye getirildi.

'Virtual Production', Türkiye'de ilk olarak MGX Film'in ilk yapımı 'Zoraki Misafir' adlı filmde kullanıldı.
'Virtual Production', Bülent İşbilen'in yönettiği Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ ve Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir ve Ayşe Kökçü'nün başrollerini paylaştığı 'Zoraki Misafir'in yanı sıra 4 sinema filmi ile 2 dijital platform dizisinde de kullanılacak.

'Virtual Production' Nedir?
Farklı mekânlarda farklı zamanlarda çekilen görüntülerin bir arada tek seferde bir araya getirilmesine olanak sağlıyor. Oluşturulan sanal mekânlar üzerinde yüksek kalitede görseller üretilerek oyunculara ve yönetmene çekim anında sinematik bir deneyimi yaşatılıyor. Tüm dünyada prodüksiyonun geleceği olarak tanımlanan sanal prodüksiyon teknolojisinin green box denilen yeşil perde çekimlerini de bitireceği öngörülüyor.

Sinema, TV ve reklam sektörünün temel ihtiyaçlarından olan mekân, dekor ve yüksek bütçeli set giderlerinin önüne geçebilen, neredeyse imkânsız denilebilecek sahnelerin çekilmesine olanak sağlayan sektöre köklü bir değişiklik getiren 'Virtual Production', oyuncular için de büyük avantajlar sağlıyor. Senaryonun konusu dünyanın öbür ucunda da geçse gitmelerine gerek kalmayacak. Led ekranlardaki görüntü sayesinde birçok sahne stüdyo konforunda çekilecek. Kısacası üşümeye, yıpranmaya, hava değişsin diye karavanda saatlerce beklemeye son veriyor. Dünyada 'The Mandalorian', 'West World' gibi global başarı kazanmış yapımlarda kullanılan bu teknoloji, günümüz imkanları ile prodüksiyon süresini oldukça kısaltacak.

MGX Film'in Yönetim Kurulu Başkanı Müşvik Guluzade, ilaç sektörüyle hiç ilgisi olmayan sinemaya neden yatırım yaptığını şöyle açıkladı; "Çocukluğumdan beri teknoloji, bilgisayar, kamera gibi şeylerle içli dışlıyımdır. Kendimi bildim bileli bir şeyleri kaydediyorum, görüntü alıyorum, arşivliyorum. Aile işimiz ilaç ama benim kafamda görüntü ile ilgili bir şeyler yapmak hep vardı. Nasıl hayata geçiririz diye düşünüyordum. Farkındalık yaratmak sektöre bir yenilik getirmek de istiyordum. Ekibimden Fatih Eke'nin araştırmaları sonucu bu teknolojiyi keşfettim ve yatırım yapmaya karar verdim. Araştırdığımızda Avrupa ve ABD'de yeni yeni yaygınlaşmaya başladığını gördüm. Birkaç milyon dolar maliyetle başlamak gerekiyordu. Hiç korkmadım hemen işe koyuldum. Kemerburgaz'daki dev stüdyo dört ayda kuruldu. Bu işe kar amaçlı girmedim. Ben çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum. Profesyonelce kullanılırsa ülkemizin hayrına olacak. 'Virtual Production' dünyada da henüz çok yeni. Prodüksiyonun görsel kalitesini üst seviyelere çıkartırken zamandan tasarruf etmemize olanak sağlayan bir teknoloji. Biz de sinema ve yapım sektörüne böyle bir katma değer ile fayda sağlamayı uygun gördük. Öngörülen yatırım ve sonrasındaki AR - GE sürecinin önemini biliyoruz ve finansal gücümüzle bu projeyi hayata geçirdik. Bu teknolojiyi dünyadan takip eden tüm yönetmen ve yapımcılara kapılarımız tamamen açık. Bu stüdyoda unutulmaz filmler, diziler, klipler ve reklam filmlerinin doğmasını istiyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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