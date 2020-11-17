Star TV'de bu gece İspanyol yapımı Virüs filmi yayımlanıyor. Büyük bir merakla beklenen filmin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin en çok araştırılanları bir araya getirdik...

VİRÜS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dünya, tüm insanlığı tehdit eden korkunç bir virüsün etkisine girmiştir. Etkilenen insanlar, yani Dönüşenler hayata kalabilmek için bir ilâca bağımlı yaşamaktadır. Kate, bir hastanenin Dönüşenler Bölümü'nde bu virüsten zarar görenlere yardım etmektedir. İşine sıkı sıkıya bağlı olma sebebi eşi Alex'in de virüsten etkilenmiş olmasıdır. Virüsten etkilenenlerin bir kampta toplanması emri çıkınca Kate ve Alex bütün virüsün ilacını alarak kaçarlar.

VİRÜS FİLMİ OYUNCU KADROSU

Shawn Doyle, Kris Holden-Ried, Emily Hampshire, Claudia Bassols , Melina Matthews