Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.620,59 %0,42
        DOLAR 42,2425 %0,06
        EURO 48,9091 %-0,06
        GRAM ALTIN 5.610,24 %0,07
        FAİZ 40,14 %0,25
        GÜMÜŞ GRAM 70,31 %1,07
        BITCOIN 104.868,00 %2,20
        GBP/TRY 55,3809 %-0,34
        EUR/USD 1,1574 %-0,07
        BRENT 64,22 %-1,44
        ÇEYREK ALTIN 9.172,74 %0,07
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Visa'dan içerik üreticisi ekonomisi araştırması - İş-Yaşam Haberleri

        Visa'dan içerik üreticisi ekonomisi araştırması

        TikTok ve Morning Consult iş birliğiyle yapılan araştırmaya göre içerik üreticilerinin yüzde 88'i gelirlerinin gelecek yıl artmasını bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 17:07 Güncelleme: 12.11.2025 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Visa'dan içerik üreticisi ekonomisi araştırması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Visa, 11-12 Kasım 2025’te San Francisco ve Lizbon’da düzenlenen Web Summit’te içerik üreticisi ekonomisine dair yeni araştırmasının sonuçlarını açıkladı. TikTok ve Morning Consult iş birliğiyle yürütülen çalışma, içerik üreticilerinin finansal dayanıklılığını ve gelir artış beklentisini gözler önüne serdi.

        Araştırmaya göre içerik üreticilerinin yüzde 88’i, gelirlerinin önümüzdeki yıl artacağını öngörüyor. Katılımcıların büyük bölümü işlerini finanse ederken kişisel kaynaklarını, topluluk desteğini veya kitlesel fonlama yöntemlerini kullanıyor. Bu da içerik üreticilerine özel finansal ürünlere duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor.

        REKLAM

        ABD, Brezilya, Avustralya, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 1.000’den fazla içerik üreticisiyle yapılan araştırma, üreticilerin küresel girişimciler olarak faaliyet gösterdiğini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 52’si gelirlerinin bir kısmını yurt dışından elde ettiğini, yüzde 94’ü ise ailesi ve arkadaşlarından destek gördüğünü belirtti.

        Visa, araştırma sonuçlarıyla paralel olarak Karat Financial ile iş birliği içinde “agentic” (etmen tabanlı) yapay zekâ destekli bir pilot program başlatmayı planlıyor. İçerik üreticilerine özel finansal hizmetler sunan Karat, bu proje kapsamında üreticilerin borç ve alacak yönetimini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

        Programla birlikte geciken ödemeler için otomatik hatırlatmalar, güvenilir veri tabanı yönetimi ve yapay zekâ destekli ödeme takibi gibi özelliklerin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

        Visa, içerik üreticilerini küresel ekonominin dinamik bir parçası olarak konumlandırıyor. Şirket, 2024’te Web Summit’te içerik üreticilerini resmen “küçük işletme” kategorisine dahil etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Melisa Şengül'ün ölümüyle ilgili 2 kişi serbest
        Melisa Şengül'ün ölümüyle ilgili 2 kişi serbest
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        Tekne ters döndü... O anlar kamerada! Öldüren alabora!
        Tekne ters döndü... O anlar kamerada! Öldüren alabora!
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!