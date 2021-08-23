Fenerbahçe, Antalyaspor'u 89'da Zajc, 90+2'de ise Valencia'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek ikide iki yaptı.

89. dakikada kilidi açan golde teknik direktör Vitor Pereira'nın depar atıp yaşadığı sevinç ise geceye damga vurdu.

Portekizli teknik adam, maçın ardından bu sevinç ile ilgili "Tabii ki gol sevinci biraz fazla duygusaldı. Çünkü golü bulana kadar çok çalıştık. Son dakikada da gelse adil olacaktı, son dakikada geldiği için biraz duygusal bir sevinç oldu. Futbolcularımız hak ettiler. Bu statta çalışmak benim için çok büyülü. Teknik heyet ve futbolcular adına taraftara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Pereira maçla ilgili ise "Bizim takımımızda muazzam bir işbirliği var. Kulüpte, takımda çok güzel bir ruh var. Bu takımdaki herkes önemli olduğunu biliyor. Yedek kalınca dinlenmeleri, oynarken ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bu maç kolay değildi, bir takım değişiklikler yapmak gerekiyordu. Takımımın ortaya koyduğu mücadeleden ötürü çok gururluyum." dedi.