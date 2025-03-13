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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Viva Verdi' konseri AKM'de

        'Viva Verdi' konseri AKM'de

        Yarattığı eserlerle operaya yeni bir yön veren, dramatik derinliği, etkileyici melodileri ve güçlü karakterleriyle müziğe evrensel bir miras bırakan Giuseppe Verdi'nin eserleri 16 Mart'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 21:34 Güncelleme: 13.03.2025 - 21:34
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        'Viva Verdi' konseri AKM'de
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        İstanbul Devlet Opera ve Balesi; opera tarihine damgasını vurmuş olan dehalardan Giuseppe Verdi'nin en önemli eserlerinden seçilmiş özel bir konser repertuvarıyla sanatseverlerle buluşuyor. 16 Mart 2025 Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek "Viva Verdi" konseri ile sanatseverler, bestecinin müziğindeki tutkunun, trajedinin ve insani duyguların derinliğini hissetmenin yanı sıra, Verdi’nin eserlerinde öne çıkan adalet, özgürlük, aşk ve insan ruhunun direnişi gibi evrensel temalarının da sesini ölümsüz notalarla duyacak.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Verdi
        #konser
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