Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Viyola virtüözü Timothy Ridout'dan unutulmaz konser

        Viyola virtüözü Timothy Ridout'dan unutulmaz konser

        Dünyaca ünlü viyola virtüözü Timothy Ridout önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'yla sahneye çıktı. Konserde Vaughan Williams'ın Viyola İçin Süit eseri ile Beethoven'ın Sekizinci Senfonisi, şef Raoul Grüneis yönetiminde seslendirildi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 00:01 Güncelleme: 18.01.2026 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Viyola virtüözü Timothy Ridout'dan unutulmaz konser
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), yeni yılın ilk konserinde 16 Ocak akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda müzikseverlerle buluştu. Klasik müzik repertuvarının seçkin eserlerinin seslendirildiği İDSO DenizBank Konseri’nde, uluslararası başarılarıyla öne çıkan İngiliz viyola solisti Timothy Ridout sahne aldı.

        Alanının en prestijli müzik organizasyonlarından biri kabul edilen Uluslararası Lionel Tertis Viyola Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görülen Timothy Ridout, teknik ustalığı ve yorum gücüyle dikkat çekti. Sanatçı, konserin ilk bölümünde İngiliz besteci Vaughan Williams’ın Viyola İçin Süit adlı eserini seslendirdi. Henüz sekiz yaşındayken viyola ile tanışan Vaughan Williams’ın bu çalgı için ürettiği en değerli eserlerden biri olan süit, viyolanın zengin tını dünyasını dinleyiciyle buluşturdu.

        REKLAM

        İDSO DenizBank Konserleri kapsamında gerçekleştirilen bu özel akşamın ikinci bölümünde ise Ludwig van Beethoven’ın dokuz senfonisinden en kısa ve en neşeli senfonisi olan Sekizinci Senfoni müzikseverlerle buluştu. Orkestra, bu enerjik ve esprili yapıtı deneyimli şef Raoul Grüneis yönetiminde yorumladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Japonya ve Güney Kore liderlerinden K-pop şarkıları eşliğinde bateri şov

        Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, gerçekleştirdikleri zirvenin ardından K-pop şarkıları eşliğinde birlikte bateri çaldı. Diplomasi dünyasında alışık olunmayan anlar, renkli görüntülere sahne oldu. (İHA) 

        #Timothy Ridout
        #İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
        #AKM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar