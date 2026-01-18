Viyola virtüözü Timothy Ridout'dan unutulmaz konser

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), yeni yılın ilk konserinde 16 Ocak akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda müzikseverlerle buluştu. Klasik müzik repertuvarının seçkin eserlerinin seslendirildiği İDSO DenizBank Konseri’nde, uluslararası başarılarıyla öne çıkan İngiliz viyola solisti Timothy Ridout sahne aldı.

Alanının en prestijli müzik organizasyonlarından biri kabul edilen Uluslararası Lionel Tertis Viyola Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görülen Timothy Ridout, teknik ustalığı ve yorum gücüyle dikkat çekti. Sanatçı, konserin ilk bölümünde İngiliz besteci Vaughan Williams’ın Viyola İçin Süit adlı eserini seslendirdi. Henüz sekiz yaşındayken viyola ile tanışan Vaughan Williams’ın bu çalgı için ürettiği en değerli eserlerden biri olan süit, viyolanın zengin tını dünyasını dinleyiciyle buluşturdu.

İDSO DenizBank Konserleri kapsamında gerçekleştirilen bu özel akşamın ikinci bölümünde ise Ludwig van Beethoven’ın dokuz senfonisinden en kısa ve en neşeli senfonisi olan Sekizinci Senfoni müzikseverlerle buluştu. Orkestra, bu enerjik ve esprili yapıtı deneyimli şef Raoul Grüneis yönetiminde yorumladı.