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Vizontele filmi ne zaman ve nerede çekildi? Vizontele'nin oyuncuları kimler?

Vizontele filmi, bu akşam Star TV'de ekranlara geliyor. Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı başrollerini Altan Erkekli ve Demet Akbağ'ın paylaştığı Vizontele filmi bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki, Vizontele filmi ne zaman, nerede çekildi ve oyuncuları kimler?

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  • Vizontele filmi ne zaman ve nerede çekildi? Vizontele'nin oyuncuları kimler?

    2001'de vizyona giren Vizontele filmi, uzun bir aradan sonra yeniden bu akşam izleyici ile bulaşacak. İşte, kahkaha tufanı filmin çekildiği tarih, mekan ve oyuncuları ile ilgili bilgiler...

    VİZONTELE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Film Hakkâri'de geçmekteyse de, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı.
  • Vizontele filmi ne zaman ve nerede çekildi? Vizontele'nin oyuncuları kimler?

    VİZONTELE FİLMİNİN KONUSU

    Film, 1974 yılında başında bir kasabaya televizyon gelmesini anlatıyor. Bunu duyan ahali televizyonun ne olduğu hakkında bir bilgileri yok ve nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorlar. Her şeyin en son ulaştığı bir şehirdir. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin aslında deli olmayan, teknolojik aletlere ilgisi olan ve bütün radyoları tamir eden ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.

  • VİZONTELE FİLMİ OYUNCULARI

    Yılmaz Erdoğan - Deli Emin

    Demet Akbağ - Sati Ana

    Altan Erkekli - Nazmi

    Cem Yılmaz - Fikri

    Şebnem Sönmez - Gülizar

    Bican Günalan - Sezgin

    Erdal Tosun - Şeyhmuz

    Cezmi Baskın - Latif

    Meral Çetinkaya - Nevin

    Yasemin Alkaya - Gülşen

    Zeynep Tokuş - Asiye 

    İclal Aydın - Reyhan

    Erkan Can - Mela Hüseyin

    Tolga Çevik - Nazif

    Mesut Çakarlı - Rıfat

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