Vizontele nerede çekildi, konusu ne?
BKM Film yapımı olarak 2 Şubat 2001 tarihinde vizyona giren Vizontele filmi bir kez daha televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yılmaz Erdoğan'ın sevilen filmleri arasında yer alan Vizontele'nin yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ile birlikte Ömer Faruk Sorak paylaşıyor. İşte Vizontele hakkında merak edilenler...
Vizontele filmi, bu akşam ekranlara geliyor. Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı başrollerini Altan Erkekli ve Demet Akbağ'ın paylaştığı Vizontele filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Vizontele filmi ne zaman, nerede çekildi ve oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
VİZONTELE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Film Hakkâri'de geçmekteyse de, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı.
VİZONTELE FİLMİNİN KONUSU
Film, 1974 yılında başında bir kasabaya televizyon gelmesini anlatıyor. Bunu duyan ahali televizyonun ne olduğu hakkında bir bilgileri yok ve nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorlar. Her şeyin en son ulaştığı bir şehirdir. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin aslında deli olmayan, teknolojik aletlere ilgisi olan ve bütün radyoları tamir eden ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.
VİZONTELE FİLMİ OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan - Deli Emin
Demet Akbağ - Sati Ana
Altan Erkekli - Nazmi
Cem Yılmaz - Fikri
Şebnem Sönmez - Gülizar
Bican Günalan - Sezgin
Erdal Tosun - Şeyhmuz
Cezmi Baskın - Latif
Meral Çetinkaya - Nevin
Yasemin Alkaya - Gülşen
Zeynep Tokuş - Asiye
İclal Aydın - Reyhan
Erkan Can - Mela Hüseyin
Tolga Çevik - Nazif
Mesut Çakarlı - Rıfat