        Vladimir Putin'den Çin'e ziyaret

        Vladimir Putin'den Çin'e ziyaret

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Çin'in başkenti Pekin'e geldi.

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 19:23 Güncelleme:
        Putin'den Çin'e ziyaret

        Çin'e iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Putin, havalimanında Dışişleri Bakanı Vang Yi tarafından karşılandı.

        Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin için yarın sabah Tienanmın Meydanı'nda devlet töreni düzenlenecek. Törenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Putin, aynı gün ülkesine dönecek.

        Rus liderin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden günler sonra Çin'i ziyaret etmesi dikkati çekiyor. ABD Başkanı, 13-15 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu.

        Bu, Putin'in iktidar döneminde Çin'e yaptığı 25. ziyaret olacak. Ziyarette tarafların ekonomik işbirliği konuları ile stratejik ilişkilere odaklanması bekleniyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

