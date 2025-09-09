Vodafone'dan okula ve şehre dönüş fırsatları

Vodafone, okula ve şehre dönüş döneminde teknoloji tutkunlarına özel bir kampanya başlattı. Vodafone FLEX’in “Okula ve Şehre Dönüş Kampanyası” ile Apple, Samsung, Huawei, JBL ve TCL gibi markaların popüler ürünlerinde eylül ayı boyunca cazip indirimler ve ödeme avantajları tüketicilerle buluşuyor. Öğrencilerden profesyonellere, herkesin teknoloji ihtiyaçlarını bütçe dostu şekilde karşılamasını hedefleyen kampanya, 5-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak.

İNDİRİMLER VE ÖDEME KOLAYLIKLARI

Kampanya kapsamında, seçili ürünlerde yüzde 36’ya varan indirimler dikkat çekiyor. Apple Watch 10 ve Watch SE serisinde yüzde 14 indirim, JBL kulaklıklarda yüzde 36’ya varan indirim, Huawei kulaklık ve saatlerde yüzde 19’a varan indirim, TCL MT42 Akıllı Çocuk Saati’nde yüzde 10 indirim ve Samsung akıllı saat ile kulaklıklarda yüzde 22’ye varan indirim fırsatları sunuluyor. Ayrıca, 15 Eylül’e kadar Samsung Galaxy S24FE 5G 256GB veya Samsung Galaxy S25 5G 256GB modellerini tercih edenler, peşin fiyatına 3 ayda ödeme avantajından yararlanabilecek.

AİLELERE ÖZEL FIRSATLAR

Vodafone, ailelerin teknoloji ihtiyaçlarına da odaklanıyor. Vodafone İlk Hattım tarife avantajlarından yararlanan müşterilere özel, iPhone 13, Samsung Galaxy A36 5G ve Samsung Galaxy A16 5G gibi popüler telefonlarda 1665 TL’ye varan indirimler 1-15 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Bu fırsat, özellikle çocuklarının güvenliğini ön planda tutan aileler için ideal bir çözüm sunuyor.