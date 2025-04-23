Vodafone Özel Ödülü’nün sahibi, Sultanlar Ligi final serisinin en hızlı servisini atan Van Ryk oldu

Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenen Sultanlar Ligi’nde final heyecanı sona erdi. Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final serisinin 3. maçında Fenerbahçe Medicana’yı 3-1’lik skorla mağlup eden VakıfBank şampiyonluğunu ilan etti.

Vodafone 5G Teknolojisinin desteği ile Şahin Gözü verileri dikkate alınarak, final serisinin en hızlı servisini atan oyuncuya sunulan Vodafone Özel Ödülü, final serisinin 2’inci maçında 113 km/s hıza ulaşan Kiera Van Ryk’a verildi. Van Ryk, ödülünü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in elinden aldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone olarak, kadın voleyboluna desteğimizi sürdürüyoruz. Türkiye’de kadın sporuna sağlanan en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşmasına imza atmanın, ayrıca dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük desteği sağlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük bir heyecan ve coşku içinde geçen bir ligi daha geride bıraktık. Başta lig şampiyonu VakıfBank olmak üzere tüm takımlarımızı ve sporcularımızı kutluyoruz. Bu yıl da 5G teknolojisinin desteği ile Şahin Gözü verileri eşliğinde ‘Vodafone Özel Ödülü’nü takdim etmenin heyecanı içindeyiz. Ödüle layık görülen Kiera Van Ryk’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Vodafone olarak, kadın voleybolunun yanında durmaya devam edeceğiz.”