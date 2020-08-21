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Yeni bir kampanya da başlatan Vodafone, tüm faturalı bireysel müşterilerine 1 ay, faturasız bireysel müşterilerine de 1 hafta süreyle geçerli sınırsız WhatsApp kullanımı hediye edeceğini bildirdi.

Yeni kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Salgın süreci, altyapının önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu dönemde mobil trafikte yüzde 10, sabitte yüzde 60’a varan artışlar gözlemledik. Altyapımızı da bu artışlara hazırlayarak kesintisiz iletişim için kapasite artırımları yaptık. Bu sayede, yine Temmuz 2020 verilerine göre artan data trafiğine rağmen 4.5G ortalama hızımızı son 6 ayda yüzde 20 artırmayı başardık. Bunun yanı sıra, 1 Mbps ve üzeri örneklemler referans alınarak 4.5G’de yüzde 99.6 oranında kesintisiz internet deneyimi sunan operatör olduk. Bu kapsamda, bir kampanya da başlattık, faturalı bireysel müşterilerimize 1 ay, faturasız bireysel müşterilerimize de 1 hafta süreyle geçerli sınırsız WhatsApp kullanımını ücretsiz sunuyoruz. Kampanya süresince WhatsApp üzerinden yapılan mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşmalar müşterilerimizin internetinden yemeyecek. Vodafone Supernet 4.5G ile müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Vodafone’un yeni kampanyasının 20 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında geçerli olacağı kaydedildi.