Vogue Williams ve eşi Spencer Matthews İspanya sahilinde
3 çocuklu İrlandalı süper model Vogue Williams ile İngiliz TV programcısı eşi Spencer Matthews, çocuklarını evde bırakıp baş başa tatile çıktı
Ünlü model ve TV sunucusu Vogue Williams, iş insanı ve TV programcısı eşi Spencer Matthews ile birlikte İspanya'nın sahil şehri Marbella'da tatil yapıyor.
38 yaşındaki Vogue Williams ve 35 yaşındaki Spencer Matthews, tatil esnasında plajda deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.
6 yıldır evli olan çift, denizde hem yüzdü hem de eğlendi.
Hem Vogue Williams hem de Spencer Matthews, fit görünümleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Theodore (5), Gigi (3) ve Otto (1,5) adlarında 3 çocuğu olan çiftin, başbaşa tatil yaptığı öğrenildi.
Spencer Matthews, bir röportajında; "Daha fazla çocuğun olması ihtimali her zaman vardır. Vogue, gururlu bir İrlandalıdır. Biz, çok çocuk seviyoruz" sözleriyle daha fazla çocuk sahibi olabileceklerinin işaretini vermişti.