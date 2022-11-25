Voleybolda haftanın programı

Sultanlar Ligi'nde yarın oynanacak tek maçla başlayacak 8'inci hafta mücadelesi, 27 ve 28 Kasım'da yapılacak karşılaşmalarla tamamlanacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bugün tek maçla başlayacak 10'uncu hafta ise yarınki 6 karşılaşmayla sona erecek.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet (Aksaray)
27 Kasım Pazar:
14.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-İlbank (ASKİ Atatürk)
14.00 PTT-Sarıyer Belediyespor (TVF Başkent)
14.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Vakıfbank Spor Sarayı)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Aydın Mimar Sinan)
16.00 Bolu Belediyespor-Sigorta Shop (Karaçayır)
28 Kasım Pazartesi:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün:
15.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Hatay Merkez)
Yarın:
14.30 Spor Toto-Altekma (TVF Başkent)
15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVI-Cizre Belediyespor (Bursa Cengiz Göllü)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Tokat Ali Yücel)
16.00 Arkas Spor-Develi Belediyespor (İzmir Atatürk Voleybol)
18.00 Halkbank-Ziraat Bankkart (TVF Başkent)
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