Voleybolda yabancı kontenjanı aynı kaldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF),2020-2021 sezonunda Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde yabancı oyuncu sayısını değiştirmedi.

TVF, 2020-2021 sezonu öncesi kulüplere bildirilerini internet sitesinde yayımladı.

Yayımlanan bildiriye göre 2019-2020 sezonunda uygulanan kulüplerin sahada yer verebileceği yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gidilmedi. Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde takımlar aynı anda sahada 3, 14 kişilik maç kadrosunda ise 4 yabancı voleybolcuya yer verebilecek.

Federasyon, 1. Lig ve 2. Lig'deki yabancı kuralında da değişiklik yapmadı. 1. Lig'de kulüpler yeni sezonda da 3 yabancı oyuncuya lisans çıkarabilecek ancak bunların 2'sini maç kadrosuna dahil edebilecek. 2. Lig'de ise yine yabancı oyuncu oynatılamayacak.