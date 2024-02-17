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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Volkan Demirel: "Aldığımız 1 puana sevinmiyoruz ama..." - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Volkan Demirel: "Aldığımız 1 puana sevinmiyoruz ama..."

        Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, EMS Yapı Sivasspor beraberliği sonrası yaptığı açıklamada, "Tabii ki aldığımız puana sevinmiyoruz ama 1 puan da bugünün bir artısı gibi yazılabilir hanemize" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 20:51 Güncelleme: 17.02.2024 - 20:51
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        "Aldığımız 1 puana sevinmiyoruz ama..."
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçı iki ayrı bölümde değerlendirebileceğini belirtti.

        Demirel, "İlk yarı oyuna çok fazla giremedik. Bunun karşısında Sivasspor ne yaptı? Geçiş oyunuyla pozisyonlar bulmaya çalıştı. Maçın ilk çeyreğinde bir tane duran toptan güzel vuruşla golü buldular. Sonra skoru korumaya çalıştılar. Biz ise ikinci yarı biraz daha maça girmeye başladık ki bence ilk yarı bunu yapmamız gerekirdi. Çünkü zaman daraldıkça gol bulmamız da zorlaşıyor futbolda biliyorsunuz. İkinci yarıda oynadığımız oyuna bakıldığında evet, topun sizde kalma süresi, pas sayısı hepsi bizde ama pozisyon olarak fazla bir şey üretemedik. Neticesinde bir tane uzaktan attığımız bir şut ve belki penaltı olabilecek bir pozisyonda, hakemin vermiş oldu ama VAR'dan gelen bir penaltı kararı var. Ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir temas vardı pozisyonda. Ama tabii ki hakemin yorumunun ne olduğunu bilemiyorum. Neticede 1 puan aldık Sivasspor'la beraber. Tabii ki aldığımız puana seviniyor muyuz? Sevinmiyoruz ama 1 puan da bugünün bir artısı gibi yazılabilir hanemize" diye konuştu.

        Haftaya oynayacakları Konyaspor maçının çok önemli bir maç olduğunu vurgulayan Demirel, "Konya için de çok önemli bir maç. Oradan inşallah güzel bir galibiyet alarak önümüze daha rahat bir şekilde bakacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        "Aldığımız oyunculardan memnunuz"

        Volkan Demirel, yeni transferlerin performansıyla ilgili bir soruya ise "Henüz aşağı yukarı 5-6 tane antrenmana çıktılar ama hepsinin kalitesi belli. Bence geride kalan zamanında bize çok faydaları olacaktır diye düşünüyorum ki, bugün Halil'den yani iyi bir performans aldık. Belki penaltı olsaydı, penaltıyı o atsa daha da güzel olurdu. Pedro 45 dakika oynayabilirdi. Ama o da kalitesiyle beraber bugün gösterdi ki, bu takımda yer bulacaktır ve bize faydalı olacaktır. Doğukan Sinik'in biraz hafif sakatlığı var. Onu riske etmek istemedik. O da haftadan itibaren bizimle olacak. Biz aldığımız oyunculardan memnunuz, takımımızdan da memnunuz. Evet belki performans olarak her maç istediğimiz seviyeye çıkamıyorlar ama bu futbolun inişli çıkışlı grafikleri olacaktır ama biz takım olarak, ekibim olarak, Hatayspor olarak ne yaptığımızı biliyoruz. En azından ona göre çalışıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

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