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        Haberler Magazin Volkan Demirel'den babasına duygu dolu veda - Magazin haberleri

        Volkan Demirel'den babasına duygu dolu veda

        Emekli milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in 71 yaşındaki babası Ali Naci Demirel, hayatını kaybetmişti. Dün babasını toprağa veren Volkan Demirel içini döktü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 12:49 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:49
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        Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel, Bodrum'da geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.

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        Ali Naci Demirel'in cenazesi dün Beykoz Acarkent Camii'nde kılınan namazın ardından Görele Mezarlığı'na defnedildi.

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        Cenaze namazı sırasında gözyaşlarına boğulan Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasına veda etti.

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        Babasının bir dizi fotoğrafını paylaşan Volkan Demirel, şu ifadeleri kullandı:
        Sabah kalktım, seni arayamayacağım. Hayatımda ilk defa kaybettiğimi anladım…
        Sen gözlerini yummadan önce ki akşam! Ne kadar iyi, ne kadar da mutlusun.

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        Benim elim ayağım, öğreten, yol gösteren, arkadaşımdın. Ağabeyim, kardeşim, dostumdun. Yeri geldi mi kolunun altına girdiğim, yeri geldiğinde beni sırtlayandın. Arkamda duran, her zaman yanımda yürüyendin…

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        Babam sen bana hiç 'hayır' demedin. Neden, bıraktın kendini gittin babam daha yaşayacaklarımız varken… Bu kadar erken, hazırlıksız çaresiz bıraktın beni… Bana veda etmişsin aslında bizi mutlu ettiğin son akşamında. Seni çok seviyorum babam.

        #Volkan Demirel
        #Ali Naci Demirel
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